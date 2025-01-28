Динопарк, новый пляж и юбилей «25/17»: что ждет омичей в 2026 году

Планируют массу культурных мероприятий. Большинство из них выпадают на летний период.
В рамках этого события планируется провести шесть театральных фестивалей, а также масштабные музыкальны мероприятия на свежем воздухе: Большой Симфопарк, Джазпарк и Симфорокпарк, сибирская ночь музыки. Кроме того, состоится фестиваль, посвящённый юбилею основателя группы «25/17», и Международный фестиваль музыки под открытым небом «Омск — перекрёсток всех дорог».
Также в планах — проведение федерального сабантуя и 75-й юбилейной выставки «Флора», где планируют выставить более 1 миллиона цветов. Парк «Вокруг света» хотят значительно расширить, здесь появятся динопарк, зона пикников, а также оборудуют новый пляж.