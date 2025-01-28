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Как за 5 лет в Узбекистане выросли ВВП страны и ВВП на душу населения

В 2024 году республика продолжила демонстрировать стабильный рост экономических показателей.

Источник: Getty Images via Unsplash

В период с января по декабрь 2024 года ВВП Узбекистана составил 1,45 квадриллиона сумов или $115 млрд по среднему официальному курсу на год.

По предварительным данным Агентства статистики, по сравнению с 2023 годом ВВП страны вырос на 6,5%.

Устойчивый рост демонстрирует и ВВП на душу населения, который в 2024 году составил 39,1 млн сумов.

Это на 4,4% выше показателей прошлого года и на 19,5% — 2020-го, что свидетельствует о повышении благосостояния граждан и общего экономического развития страны.

Согласно закону о госбюджете Узбекистана на 2025 год, прогнозируется, что ВВП республики в текущем году вырастет на 6%.

А к 2030 году, в соответствии со стратегией «Узбекистан — 2030», ВВП на душу населения достигнет $4 тыс., а ВВП страны вырастет в два раза — до $160 млрд.

экономика