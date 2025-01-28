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Москвича заставили демонтировать балкон-самострой

МОСКВА, 28 янв — РИА Недвижимость. Жителю московского района Южное Бутово пришлось демонтировать самовольно возведенный балкон, говорится в сообщении Мосжилинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Как указывается в нем, жители дома на Изюмской улице пожаловались в инспекцию на то, что сосед соорудил балкон над входом в подвал.

«В ходе рассмотрения обращения жилищные инспекторы провели контрольное мероприятие и выявили незаконную конструкцию. Как выяснилось, собственник квартиры на первом этаже самовольно расширил оконный проем до дверного и пристроил балкон. Мосжилинспекция привлекла нарушителя к административной ответственности и обязала демонтировать незаконную конструкцию», — отмечается в пресс-релизе.

Как уточняется в сообщении, собственник демонтировал незаконный балкон, восстановив оконный проем.

недвижимость