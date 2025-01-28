Москвича заставили демонтировать балкон-самострой

Как указывается в нем, жители дома на Изюмской улице пожаловались в инспекцию на то, что сосед соорудил балкон над входом в подвал.
«В ходе рассмотрения обращения жилищные инспекторы провели контрольное мероприятие и выявили незаконную конструкцию. Как выяснилось, собственник квартиры на первом этаже самовольно расширил оконный проем до дверного и пристроил балкон. Мосжилинспекция привлекла нарушителя к административной ответственности и обязала демонтировать незаконную конструкцию», — отмечается в пресс-релизе.
Как уточняется в сообщении, собственник демонтировал незаконный балкон, восстановив оконный проем.