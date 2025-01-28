В Новосибирской области хотят построить 11 школ в ближайшие 3 года

В Новосибирской области взят курс на значительное расширение образовательной инфраструктуры. В ближайшие три года в регионе планируется возведение 11 новых школ.
Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов. Новые учебные заведения распахнут свои двери не только в Новосибирске, но и в ряде районов области, таких как Тогучинский, Купинский, Коченевский, Татарский, Черепановский и Новосибирский.
Для реализации этих амбициозных планов в областном бюджете предусмотрено финансирование в размере 8,6 миллиарда рублей.
Дмитрий Богомолов также напомнил, что только за 2024 год в регионе было построено четыре школы, которые смогут принять почти 3 тысячи ребят.
Строительство новых школ — это не только увеличение количества мест за партами, но и создание современного, комфортного пространства для обучения детей. Все новые школы оснащаются современным оборудованием, в них создаются условия для занятий спортом и творчеством. Все это способствует всестороннему развитию подрастающего поколения.