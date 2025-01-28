В Новосибирской области хотят построить 11 школ в ближайшие 3 года

Строительство новых школ — это не только увеличение количества мест за партами, но и создание современного, комфортного пространства для обучения детей. Все новые школы оснащаются современным оборудованием, в них создаются условия для занятий спортом и творчеством. Все это способствует всестороннему развитию подрастающего поколения.