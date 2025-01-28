В Ростовской области вывозом мусора с 1 февраля займется «ЭкоЦентр»

Юридическим лицам необходимо обратиться в компанию для перезаключения договора. В заявке нужно указать количество расчетных единиц или квадратные метры общей площади (эта информация есть в договоре аренды или свидетельстве о праве собственности). Кроме того, к пакету документов должна прилагаться копия договора с ООО «Экострой-Дон».