В Ростовской области вывозом мусора с 1 февраля займется «ЭкоЦентр»

Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.
«ЭкоЦентр» статус временного регоператора по обращению с ТКО на территории 20 муниципальных образований. Прежний регоператор, ООО «Экострой-Дон», был лишен статуса за системные нарушения при вывозе отходов.
Юридическим лицам необходимо обратиться в компанию для перезаключения договора. В заявке нужно указать количество расчетных единиц или квадратные метры общей площади (эта информация есть в договоре аренды или свидетельстве о праве собственности). Кроме того, к пакету документов должна прилагаться копия договора с ООО «Экострой-Дон».
С физлицами договоры будут перезаключены на основании публичной оферты.