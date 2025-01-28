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В Ростовской области вывозом мусора с 1 февраля займется «ЭкоЦентр»

С 1 февраля регоператор «ЭкоЦентр» начнет вывоз мусора с территорий Красносулинского и Миллеровского МЭОКов, расположенных в Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

«ЭкоЦентр» статус временного регоператора по обращению с ТКО на территории 20 муниципальных образований. Прежний регоператор, ООО «Экострой-Дон», был лишен статуса за системные нарушения при вывозе отходов.

Юридическим лицам необходимо обратиться в компанию для перезаключения договора. В заявке нужно указать количество расчетных единиц или квадратные метры общей площади (эта информация есть в договоре аренды или свидетельстве о праве собственности). Кроме того, к пакету документов должна прилагаться копия договора с ООО «Экострой-Дон».

С физлицами договоры будут перезаключены на основании публичной оферты.

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