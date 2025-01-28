Сладкие лимоны собирают в Крыму

Цитрусовые сейчас собирают в Крыму. В одном из местных предприятий побывал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. Тепличное хозяйство выращивает крупные сладковатые лимоны сорта «майер», передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на минсельхоз региона.
Площадь лимонария — 1 га. Здесь растут свыше 150 деревьев, каждое из которых способно давать по 250−300 плодов. При хорошем уходе первый урожай можно получить уже за три-четыре года.
На предприятии также стали выращивать мандарины, лаймы и кумкват.