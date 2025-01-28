Новые газопроводы планируют построить в Нижегородской области за 53 млрд рублей

Работы будут проводиться в рамках региональной программы газификации ЖКХ, промышленности и других организаций. Газификация северных территорий традиционно представляет собой сложную задачу из-за их низкой рентабельности. В этих районах находятся небольшие поселения с небольшим количеством жителей. Стимулировать процесс газификации помогут налоговые льготы. Например, организации получат освобождение от налога на имущество сроком на пять налоговых периодов, начиная с того момента, когда объект будет введен в эксплуатацию.