В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов

«Поручил администрации города проследить за тем, чтобы расселение аварийных многоквартирных домов, расположенных по ул. Дружбы, 50, 52 и 56, прошло именно так, как ранее было обещано гражданам. По информации главы администрации города Феодосии Игоря Николаевича Ткаченко, первый этап переселения планируется осуществить уже в марте 2025 года, а второй — в 2027 году», написал глава республики в своем Telegram-канале.