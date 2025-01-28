В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов

«Поручил администрации города проследить за тем, чтобы расселение аварийных многоквартирных домов, расположенных по ул. Дружбы, 50, 52 и 56, прошло именно так, как ранее было обещано гражданам. По информации главы администрации города Феодосии Игоря Николаевича Ткаченко, первый этап переселения планируется осуществить уже в марте 2025 года, а второй — в 2027 году», написал глава республики в своем Telegram-канале.
Кроме того, Аксенов посетил Специализированную школу № 2 им. Д. И. Ульянова с углубленным изучением английского языка. В учреждении также нужно капитально отремонтировать крышу, чтобы появилась возможность открыть для занятий второе крыло здания. Также в школе отремонтируют актовый зал, отремонтируют двор и приведут в порядок спортплощадки.
В феодосийской школе им. Н. В. Старшинова на стадионе благоустроят футбольное поле и оборудуют дорожки для занятий бегом. Кроме того, в учреждении появится новый спортивный инвентарь и оборудование для пищеблока.
Более того, власти найдут возможность отремонтировать в этом году кровли в этой школе и в школе № 13, заверил Аксенов.
Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Феодосии в этом году потратят 450 миллионов рублей. Работы проведут на 11 объектах. Также глава администрации Керчи Олег Каторгин сообщал, что за счет средств украинских олигархов в городе проведут капитальный ремонт Дворца спорта.