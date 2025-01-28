Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. В марте этого года планируется начать расселение аварийных многоквартирных домов в Феодосии. Об этом по итогам рабочей поездки в регион сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Поручил администрации города проследить за тем, чтобы расселение аварийных многоквартирных домов, расположенных по ул. Дружбы, 50, 52 и 56, прошло именно так, как ранее было обещано гражданам. По информации главы администрации города Феодосии Игоря Николаевича Ткаченко, первый этап переселения планируется осуществить уже в марте 2025 года, а второй — в 2027 году», написал глава республики в своем Telegram-канале.

Кроме того, Аксенов посетил Специализированную школу № 2 им. Д. И. Ульянова с углубленным изучением английского языка. В учреждении также нужно капитально отремонтировать крышу, чтобы появилась возможность открыть для занятий второе крыло здания. Также в школе отремонтируют актовый зал, отремонтируют двор и приведут в порядок спортплощадки.

В феодосийской школе им. Н. В. Старшинова на стадионе благоустроят футбольное поле и оборудуют дорожки для занятий бегом. Кроме того, в учреждении появится новый спортивный инвентарь и оборудование для пищеблока.

Более того, власти найдут возможность отремонтировать в этом году кровли в этой школе и в школе № 13, заверил Аксенов.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Феодосии в этом году потратят 450 миллионов рублей. Работы проведут на 11 объектах. Также глава администрации Керчи Олег Каторгин сообщал, что за счет средств украинских олигархов в городе проведут капитальный ремонт Дворца спорта.

недвижимость