Лукашенко продлил программу льготного кредитования на BELGEE для белорусов

Отметим, что с 31 декабря 2024-го закончился срок действия льготных программ белорусских банков по покупке автомобилей Geely и Belgee. В итоге последнее время в автосалонах действовали только скидки от производителя, писал av.by. В 2024-м ставки по льготным кредитам на покупку автомобилей «БЕЛДЖИ» составляли от 7,15 до 7,88% на первые три года в зависимости от банка. Через три года ставка рефинансирования увеличивалась на 3%. А максимальный срок кредита составлял 10 лет.