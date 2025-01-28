Лукашенко продлил программу льготного кредитования на BELGEE для белорусов

Президентом Беларуси Александром Лукашенко продлена программа кредитования граждан на покупку автомобилей «БЕЛДЖИ», сообщает пресс-служба президента.
В частности, в Беларуси продлевается программа кредитования белорусов на покупку отечественных легковых авто. По программе в кредит можно покупать легковые автомобили белорусского бренда «БЕЛДЖИ».
В пресс-службе президента обратили внимание на то, что всего на внутреннем рынке Беларуси продали свыше 70 тысяч машин «БЕЛДЖИ». А за время действия кредитной программы ею воспользовались более 33 тысяч белорусов, которые приобрели около половины от общего объема проданных в Беларуси отечественных авто.
Около года назад президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что программа льготного кредитования на отечественные авто была принята для того, чтобы раскрутить производство. Тогда говорилось, что льготные кредиты будут выдаваться и в 2024 году, а вот на перспективу глава страны высказывал мнение, что данное льготное кредитование необходимо будет прекращать.
— Пока мы не отменяем ее, — говорил Лукашенко год назад, и в январе 2025-го вновь продлил программу.
Отметим, что с 31 декабря 2024-го закончился срок действия льготных программ белорусских банков по покупке автомобилей Geely и Belgee. В итоге последнее время в автосалонах действовали только скидки от производителя, писал av.by. В 2024-м ставки по льготным кредитам на покупку автомобилей «БЕЛДЖИ» составляли от 7,15 до 7,88% на первые три года в зависимости от банка. Через три года ставка рефинансирования увеличивалась на 3%. А максимальный срок кредита составлял 10 лет.
Накануне также белорусский президент изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.