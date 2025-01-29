Владимир Путин открыл первое в России производство литий-ионных аккумуляторов для дронов

«Производство АКБ, запущенное сегодня в Тольятти, относится к опытно-серийному. Его главная цель — наработка опыта и приобретение компетенций в технологиях. При этом с точки зрения объема производства цех позволяет произвести более 100 тыс. аккумуляторов для образовательных дронов или более 8 тыс. АКБ для агродронов БАС С-80, которые получат отечественные аккумуляторы уже в этом году», — говорит Юрий Козаренко, генеральный директор компании «Транспорт будущего».