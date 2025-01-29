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Владимир Путин открыл первое в России производство литий-ионных аккумуляторов для дронов

Цех по производству литий-ионных аккумуляторов мощностью 20 МВт·ч / год запущен в научно-производственном центре БАС «Самара», инвестиции в производство составили 1,3 млрд рублей. Цех будет обеспечивать аккумуляторами беспилотники, а также станет одним из ключевых R&D-центров по направлению электрохимии и материаловедения в стране.

«Технологию производства литий-ионных аккумуляторов разработал наш резидент “ИНЭСИС” — дочерняя компания “Транспорта будущего”. Теперь у разработчика появилась возможность размещать заказы к производству на оборудовании нашего НПЦ», — сообщил Константин Яшин, генеральный директор НПЦ БАС «Самара».

Важный вызов, стоящий перед отраслью беспилотников в России, — это локализация компонентной базы. До недавнего времени практически все ключевые элементы дронов поставлялись из-за границы. Теперь, с активным развитием направления БАС в рамках реализации национального проекта, открываются производства отечественных комплектующих. Одно из самых критичных направлений для импортозамещения в БАС — литий-ионные аккумуляторы. Поэтому открытие производства российских аккумуляторов в научно-производственном центре — существенный шаг для отрасли.

«Производство АКБ, запущенное сегодня в Тольятти, относится к опытно-серийному. Его главная цель — наработка опыта и приобретение компетенций в технологиях. При этом с точки зрения объема производства цех позволяет произвести более 100 тыс. аккумуляторов для образовательных дронов или более 8 тыс. АКБ для агродронов БАС С-80, которые получат отечественные аккумуляторы уже в этом году», — говорит Юрий Козаренко, генеральный директор компании «Транспорт будущего».

Параллельно с созданием опытно-промышленного цеха в НПЦ БАС «Самара», «ИНЭСИС» работает над проектом по строительству гигафабрики на 4 ГВт·ч/ год, чтобы полностью покрыть потребность в аккумуляторах для БАС в России.

«Поддержанный сегодня президентом РФ проект по строительству гигафабрики позволит уже в 2026 году обеспечить отечественными АКБ миллионы образовательных дронов, сотни тысяч тяжелых гражданских беспилотников. Приглашаем всех к сотрудничеству, у нас большая, но интересная работа впереди», — добавил Юрий Козаренко.

Путин Владимир