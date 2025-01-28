На Кубани определили города с самыми высокими зарплатами

В топ-3 города с высокими показателями вошли: пгт Сириус (127,5 тыс. руб. в месяц), Краснодар (86,7 тыс. руб) и Новороссийск (83,5 тыс. руб).
Вместе с тем, в 39 муниципалитетах зарплаты оказались ниже среднего уровня по региону. Наименьшую зарплату зафиксировали в Приморско-Ахтарском (47,5 тыс. руб), Курганинском (49,9 тыс. руб) и Отрадненском районах (50,1 тыс. руб).
Среди организаций с наибольшей среднемесячной оплатой труда лидируют промышленные предприятия, компании транспортной отрасли и строительные организации. Средний уровень зарплаты составил 65 тыс. руб без учета МСП.