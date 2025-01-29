«Доступно для большинства»: глава службы по тарифам прокомментировала повышение платы за электричество в регионе

Первый диапазон: тариф на электроэнергию будет самым низким. В Калининградской области его увеличили более чем в два раза и теперь он составляет до 350 кВт/ч в месяц. Это означает, что если вы потребляете электроэнергии меньше этого уровня, то будете платить по льготному тарифу.