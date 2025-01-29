«Доступно для большинства»: глава службы по тарифам прокомментировала повышение платы за электричество в регионе

Большинство жителей Калининградской области смогут платить за электричество по минимальному тарифу. В регионе ввели диапазоны потребления. Об этом рассказала руководитель службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Яна Бабкина.
По её словам, ранее тарифы на электроэнергию для населения в регионе искусственно сдерживались. «Разницу между “сдерживаемым” и реальным тарифом покрывали за счёт бизнеса и промышленности. Проще говоря, тарифы для предприятий были выше, чтобы удержать низкими тарифы для жителей. В 2024 году эта сумма “дотации” от бизнеса достигла 2,7 миллиарда рублей», — объяснила Бабкина.
Правительство РФ и ФАС решили изменить эту систему. Новая концепция направлена на то, чтобы тарифы для населения в регионах были более приближены к реальным затратам на производство и передачу электроэнергии, и чтобы не было такой большой «дотации» со стороны бизнеса.
«В новой системе введены диапазоны потребления. Это значит, что тариф зависит от того, сколько электроэнергии вы потребляете в месяц», — отметила руководитель службы по тарифам.
Первый диапазон: тариф на электроэнергию будет самым низким. В Калининградской области его увеличили более чем в два раза и теперь он составляет до 350 кВт/ч в месяц. Это означает, что если вы потребляете электроэнергии меньше этого уровня, то будете платить по льготному тарифу.
Второй диапазон: если потребление превышает 350 кВт/ч в месяц, то платить надо по тарифу второго диапазона. Он выше, чем тариф первого, но ниже чем третий диапазон. Отмечается, что этот тариф является экономически обоснованным.
Третий диапазон: самый высокий, и он применяется для потребителей, чей расход электроэнергии в месяц превышает 5000 кВт/ч. Этот тариф законодателем приравнен к тарифам для юридических лиц на низком напряжении.
«Именно первый диапазон обеспечивает доступность тарифов для большинства населения. Благодаря тому, что мы смогли расширить этот диапазон до 350 кВт/ч, в него попадает 92% всех лицевых счетов в области! Это значит, что большинство жителей Калининградской области смогут платить за электроэнергию по льготному, минимальному тарифу», — подчеркнула Бабкина.
Анализ показал, что средний расход электроэнергии в Калининградской области составляет 189 кВт/ч в месяц. «При этом в первом диапазоне потребление составляет в среднем расход 138−150 кВт/ч, во втором — 617 кВт/ч, что показывает, что лишь небольшая часть населения потребляет больше, чем 350 кВт/ч в месяц — 7,92% от всех лицевых счетов», — отметила руководитель службы по тарифам.
В группу городского населения с электроплитами и электроотопительными установками входит 29 030 лицевых счетов. Это составляет 5,6% от их общего количества. Из них первый диапазон охватывает 5% от общего количества или 27 694 лицевых счёта, второй диапазон — 0,3% или 1 331 счёт. В службе отмечают, что с потреблением свыше 5000 (третий диапазон) попадает «всего 0,001% от общего количества лицевых счетов или пять лицевых счёта».
«Таким образом, новая тарифная политика гарантирует, что большинство жителей будут платить по доступным тарифам, так как их потребление будет укладываться в первый, льготный диапазон, включая сельское население, к которому отнесено 17% от всех лицевых счетов области. Также отмечу, у бизнеса не произошёл значительный рост тарифов, рост предусмотрен в рамках предельных максимальных индексов по тарифам на передачу электроэнергии и других составляющих, как части конечного тарифа для юридических лиц», — заключила Бабкина.
Отметим, что местные жители массово жалуются на предстоящее повышение платы за электричество с 1 июля. Значительный рост, прежде всего, касается негазифицированных домов в посёлках и садовых товариществах. В зданиях с электрокотлами расходы на энергию могут вырасти более чем в полтора раза. Жители просят пересмотреть систему дифференцированных тарифов и расширить первый диапазон по примеру других регионов.
Власти сообщали, что не имеют законодательного основания для пересмотра платы за электроэнергию в 2025 году. «Но наши специалисты тщательно проанализируют все данные по электропотреблению населением по факту за этот год при проведении тарифной кампании 2026 года», — ответили представители службы по тарифам на жалобы местных жителей.