В Краснодаре начали строительство двухэтажного детсада на 250 мест

Площадь учреждения составит 2,5 тыс. кв. м. В здании разместят 12 групп, включая две ясельные. На первом этаже расположат медицинский и пищевой блоки, помещения охраны и пожарного поста, кладовые игрушек, административные и инженерные кабинеты.
На втором этаже оборудуют музыкальный и спортивный залы, прачечную, столярную мастерскую, кабинеты логопеда и психолога.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в пригороде Краснодара также началось строительство детсада на 280 мест. Объект возводят на ул. Вознесенской в станице Старокорсунской. Работы планируют завершить до конца 2025 года.