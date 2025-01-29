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Энергетика, бассейны, памятники. Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Газпромом

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ПАО Газпром Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2025 2027 годы. Об этом стороны сообщают 28 января.

Как говорится в релизе Газпрома 28 января, среди энергетических проектов компании, которые уже реализуются, есть газораспределительные станции «Сестрорецк» и «Восточная-2», ГРС «Санкт-Петербург», а также модернизация Центральной, Василеостровской и Северной ТЭЦ.

В сфере благоустройства упоминают художественную подсветку в центре Петербурга (в частности, завершаются работы по Технологической площади), проект «Научный квартал» вокруг СПбГУ, туристический маршрут «Путь Петра», замена ограждения у Казанского собора.

У «Газпром Арены» открылся крупнейший в мире каток, готовятся два подогреваемых бассейна и база водных видов спорта у Парка 300-летия Петербурга.

В 2024 году в рамках сотрудничества был открыт памятник адмиралу Ушакову на площади Труда, отреставрирован Зубовский флигель Екатерининского дворца, уже начат проект по установке Триумфального столпа у «Лахта Центра».

В сообщении Смольного указано еще несколько совместных объектов, например, станция метро «Чернышевская» (при реконструкции декоративный камень был передан в дар «Газпромом»), физкультурно-оздоровительные комплексы.

«Газпром» и Петербург регулярно переподписывают соглашение о сотрудничестве. Кроме того, в ходе ПМЭФ-2022 стороны подписали дорожную карту с 64 совместными проектами.

Газпром