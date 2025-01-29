Энергетика, бассейны, памятники. Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Газпромом

Как говорится в релизе Газпрома 28 января, среди энергетических проектов компании, которые уже реализуются, есть газораспределительные станции «Сестрорецк» и «Восточная-2», ГРС «Санкт-Петербург», а также модернизация Центральной, Василеостровской и Северной ТЭЦ.