Водоканал подал два иска в суд на футбольный клуб «Ростов»

В первом иске компания требует заплатить 395 тысяч рублей, а во втором — почти 13 тысяч рублей.
На данный момент причины споров остаются неизвестными, и оба иска еще не были рассмотрены в судебном порядке. Возможно, водоснабжающая организация пытается вернуть задолженность футбольного клуба по расчетам за предоставленную воду.
Стоит отметить, что в октябре прошедшего года АО «Водоканал Ростова-на-Дону» достигло победы в судебном разбирательстве с командой. Тогда клубу было предписано погасить долг в размере свыше 180 тысяч рублей за услуги, связанные с забором, очисткой и транспортировкой воды в июне и июле 2024 года.