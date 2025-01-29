Водоканал подал два иска в суд на футбольный клуб «Ростов»

Стоит отметить, что в октябре прошедшего года АО «Водоканал Ростова-на-Дону» достигло победы в судебном разбирательстве с командой. Тогда клубу было предписано погасить долг в размере свыше 180 тысяч рублей за услуги, связанные с забором, очисткой и транспортировкой воды в июне и июле 2024 года.