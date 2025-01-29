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Водоканал подал два иска в суд на футбольный клуб «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» столкнулся с двумя исками от АО «Водоканал Ростова-на-Дону», согласно данным, размещенным в картотеке арбитражного суда региона.

В первом иске компания требует заплатить 395 тысяч рублей, а во втором — почти 13 тысяч рублей.

На данный момент причины споров остаются неизвестными, и оба иска еще не были рассмотрены в судебном порядке. Возможно, водоснабжающая организация пытается вернуть задолженность футбольного клуба по расчетам за предоставленную воду.

Стоит отметить, что в октябре прошедшего года АО «Водоканал Ростова-на-Дону» достигло победы в судебном разбирательстве с командой. Тогда клубу было предписано погасить долг в размере свыше 180 тысяч рублей за услуги, связанные с забором, очисткой и транспортировкой воды в июне и июле 2024 года.