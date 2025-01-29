Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 29 января

Национальный банк скорректировал курсы валют на 29 января 2025 года, среду. В частности, курс доллара и курс российского рубля подросли, а курс евро снизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 29 января, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4110 белорусского рубля, 1 евро — 3,5583 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4407 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими во вторник, 28 января, курс евро стал меньше, а курс доллара и курс российского подросли. Сильнее других валют изменен курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0050 белрубля, евро упал на 0,0170 белрубля, а курс российского рубля поднят сразу на 0,0028 белрубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко продлил программу льготного кредитования на BELGEE.