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Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 29 января

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро, но увеличил курс доллара и российского рубля на 29 января, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 29 января 2025 года, среду. В частности, курс доллара и курс российского рубля подросли, а курс евро снизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 29 января, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4110 белорусского рубля, 1 евро — 3,5583 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4407 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, действовавшими во вторник, 28 января, курс евро стал меньше, а курс доллара и курс российского подросли. Сильнее других валют изменен курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0050 белрубля, евро упал на 0,0170 белрубля, а курс российского рубля поднят сразу на 0,0028 белрубля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко продлил программу льготного кредитования на BELGEE.