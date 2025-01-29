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Объем торговли Беларуси с ЕС составляет около $8 млрд

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем торговли Беларуси с Европейским союзом составляет около $8 млрд. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью изданию «Известия», сообщает БЕЛТА.

«Несмотря на все санкции, порядка $8 млрд — это сумма нашей торговли с Европейским союзом. И самое интересное, что в этой сумме большинство позиций принадлежит тем государствам, которые стоят у основ критики Беларуси и разворачивают антибелорусскую риторику в Европейском союзе. То есть они там призывают к санкциям, говоря о нелегитимности нашей власти, а под шумок приторговывают. То есть вы формируете позицию Евросоюза, заставляете некие государства, которые считаются локомотивами ЕС, приостанавливать какое-то взаимодействие, а что же вы сами?» — заметил Максим Рыженков.

По его словам, у европейских стран есть интерес к торгово-экономическому сотрудничеству. Причем многие страны ядра старой Европы проявляют все больше и больше интереса. «Это видно по проведению различных мероприятий между предпринимателями наших стран. По линии торговых и промышленных палат, палат бизнеса», — сказал министр.

экономика
ЕС
торговля