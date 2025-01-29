Жителям Хабаровского края планируют добавить по семь метров жилплощади каждому

В Хабаровске на заседании общественного совета при краевом министерстве строительства подвели итоги строительной отрасли за минувший отчетный период. Так, согласно статистическим данным за 2024 год, на каждого жителя края в среднем приходится по 25,5 квадратных метров жилой площади, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
При этом подписанный в минувшем году указ президента России о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года включает в себя раздел, посвященный развитию жилищной сферы. Владимир Путин поручил гарантировать россиянам доступное жилье в объеме не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году. Таким образом, строительная отрасль в Хабаровском крае должна развиваться так, чтобы «добавить» каждому человеку по 7,5 квадратных метров, причем потенциал для наращивания объемов строительства есть не только в региональной столице.
— За последнее время в Комсомольске-на-Амуре построили всего четыре дома, и квартиры там почти моментально разобрали, то есть спрос у людей есть. Причем это не только приехавшие в город Юности люди, а именно его жители. Но четыре дома — это очень мало, — отметила сертифицированный Российской гильдией риэлторов аналитик рынка недвижимости Александра Швалова.
Согласно отчету министерства строительства Хабаровского края, в прошлом году в регионе в эксплуатацию введено 526,6 тыс. квадратных метров жилья, из них 316,6 тыс. — в многоквартирных домах и более 210 тыс. — в сфере индивидуальной жилой застройки.