Жителям Хабаровского края планируют добавить по семь метров жилплощади каждому

При этом подписанный в минувшем году указ президента России о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года включает в себя раздел, посвященный развитию жилищной сферы. Владимир Путин поручил гарантировать россиянам доступное жилье в объеме не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году. Таким образом, строительная отрасль в Хабаровском крае должна развиваться так, чтобы «добавить» каждому человеку по 7,5 квадратных метров, причем потенциал для наращивания объемов строительства есть не только в региональной столице.