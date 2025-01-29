ЕК ввела пошлины на сельхозтовары из РФ из-за опасений усиления зависимости

Еврокомиссия выдвинула предложение о введении новых заградительных пошлин на сельскохозяйственные товары и удобрения из России, ориентируясь на угрозу усиления зависимости от российских поставок в данной сфере. Эта информация изложена в документе, опубликованном ЕК.
В частности, отмечается, что импорт карбамида и азотных удобрений из России в ЕС в 2023 году достиг рекордного объема в 3,6 миллиона тонн, с дальнейшим значительным увеличением в 2024 году.
Хотя импорт других сельскохозяйственных товаров на данный момент не является критически важным, в Брюсселе обеспокоены тем, что без введения ограничительных мер Россия может быстро повысить объем поставок в ЕС. Таким образом, Еврокомиссия считает важным незамедлительно принять меры для предотвращения возможной экономической зависимости от России.
Европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович отметил, что «ЕС предпримет все необходимые шаги для защиты интересов европейских производителей удобрений и фермеров».
Ранее в Еврокомиссии утвердили предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из РФ и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Когда решение начнет действовать, весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС.