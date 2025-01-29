ЕК ввела пошлины на сельхозтовары из РФ из-за опасений усиления зависимости

Хотя импорт других сельскохозяйственных товаров на данный момент не является критически важным, в Брюсселе обеспокоены тем, что без введения ограничительных мер Россия может быстро повысить объем поставок в ЕС. Таким образом, Еврокомиссия считает важным незамедлительно принять меры для предотвращения возможной экономической зависимости от России.