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Более 30 км дорог отремонтируют в Иркутске в 2025 году

В этом году в областном центре отремонтируют 33 участка улиц общей протяженностью 30,4 км.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Работы выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные качественные дороги»).

На пресс-конференции по итогам деятельности органов местного самоуправления в 2024 году мэр города Руслан Болотов перечислил объекты, где этим летом пройдет ремонт:

Правобережный округ.

Дзержинского (от Ленина до Октябрьской Революции);

Рабочая (от Сухэ-Батора до Маратовской развязки);

Российская (от бульвара Гагарина до Ленина);

Чапаева (от Шевцова до Радищева);

Марии Цукановой (на всем протяжении, 2025−2026 годы);

Подгорная (на всем протяжении);

Дмитрия Донского (от Радищева до Карбышева);

Карбышева (от Дмитрия Донского до Северной);

переулок Черемховский (от Чкалова до переулка Черемховского, 9 «б»).

Октябрьский округ.

Ширямова (от дома № 13 до дома № 19 «б»);

Ржанова (от Байкальской до Маршала Жукова);

Трилиссера (от Коммунистической до Трилиссера, 60);

Байкальская (от Дыбовского до Ржанова);

Коммунистическая (от 3-го Июля до 4-й Советской);

Александра Невского (от Подгорной до Красных Мадьяр).

Свердловский округ.

Маяковского (на всем протяжении, 2025−2026 годы);

Сергеева (от бульвара Рябикова до Маяковского);

Чернышевского (на всем протяжении);

2-я Железнодорожная (от Маяковского до Терешковой);

Кряжева (на всем протяжении);

Бульвар Рябикова (на всем протяжении);

Геологов (от Академической до Геологов, 28 «б»);

2-я Железнодорожная (от Мостового проезда до Боткина);

Медведева (от Воронежской до Кряжева).

Ленинский округ.

Курганская (от Трактовой до ул. Берег Ангары № 11 «б», 2025−2026 годы);

Станция Горка (на всем протяжении);

Мира (от Новаторов до Марии Ульяновой);

Томсона (от объездной Ново-Ленино до Розы Люксембург);

Розы Люксембург (от пер. Восточного до 5-го Советского пер.);

Ярославского (от 11-го Советского переулка до 18-го Советского переулка);

Норильская (от Академика Образцова до Розы Люксембург);

Крымская (на всем протяжении).

Помимо этого, в Ленинском округе будет продолжен ремонт путепровода на станции Батарейная.

Самыми протяженными в 2025 году станут участки улиц Курганская (4,2 километра), Маяковского (3,03 километра), Ширямова (2,05 километра) и Дзержинского (1,82 километра).

По 11 объектам уже определены подрядные организации. Подготовка конкурсной документации еще по двум находится в высокой степени готовности. Кроме того, в этом году завершится реализация инфраструктурных проектов по прокладке теплового луча и канализационного коллектора. Будет восстановлено дорожное покрытие на улицах Баррикад и Рабочего Штаба, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Продолжаем увеличивать темпы по ремонту городских дорог. Планируем опередить показатели прошлого года. Напомню, в 2024-м было приведено в нормативное состояние порядка 26 участков общей протяженностью 28 километров. Комплексное обновление улиц — одна из приоритетных задач. Иркутск растет и развивается, поэтому важно, чтобы для жителей и гостей он оставался безопасным и комфортным», — сообщил мэр Руслан Болотов.