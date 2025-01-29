Более 30 км дорог отремонтируют в Иркутске в 2025 году

Работы выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные качественные дороги»).
На пресс-конференции по итогам деятельности органов местного самоуправления в 2024 году мэр города Руслан Болотов перечислил объекты, где этим летом пройдет ремонт:
Правобережный округ.
Дзержинского (от Ленина до Октябрьской Революции);
Рабочая (от Сухэ-Батора до Маратовской развязки);
Российская (от бульвара Гагарина до Ленина);
Чапаева (от Шевцова до Радищева);
Марии Цукановой (на всем протяжении, 2025−2026 годы);
Подгорная (на всем протяжении);
Дмитрия Донского (от Радищева до Карбышева);
Карбышева (от Дмитрия Донского до Северной);
переулок Черемховский (от Чкалова до переулка Черемховского, 9 «б»).
Октябрьский округ.
Ширямова (от дома № 13 до дома № 19 «б»);
Ржанова (от Байкальской до Маршала Жукова);
Трилиссера (от Коммунистической до Трилиссера, 60);
Байкальская (от Дыбовского до Ржанова);
Коммунистическая (от 3-го Июля до 4-й Советской);
Александра Невского (от Подгорной до Красных Мадьяр).
Свердловский округ.
Маяковского (на всем протяжении, 2025−2026 годы);
Сергеева (от бульвара Рябикова до Маяковского);
Чернышевского (на всем протяжении);
2-я Железнодорожная (от Маяковского до Терешковой);
Кряжева (на всем протяжении);
Бульвар Рябикова (на всем протяжении);
Геологов (от Академической до Геологов, 28 «б»);
2-я Железнодорожная (от Мостового проезда до Боткина);
Медведева (от Воронежской до Кряжева).
Ленинский округ.
Курганская (от Трактовой до ул. Берег Ангары № 11 «б», 2025−2026 годы);
Станция Горка (на всем протяжении);
Мира (от Новаторов до Марии Ульяновой);
Томсона (от объездной Ново-Ленино до Розы Люксембург);
Розы Люксембург (от пер. Восточного до 5-го Советского пер.);
Ярославского (от 11-го Советского переулка до 18-го Советского переулка);
Норильская (от Академика Образцова до Розы Люксембург);
Крымская (на всем протяжении).
Помимо этого, в Ленинском округе будет продолжен ремонт путепровода на станции Батарейная.
Самыми протяженными в 2025 году станут участки улиц Курганская (4,2 километра), Маяковского (3,03 километра), Ширямова (2,05 километра) и Дзержинского (1,82 километра).
По 11 объектам уже определены подрядные организации. Подготовка конкурсной документации еще по двум находится в высокой степени готовности. Кроме того, в этом году завершится реализация инфраструктурных проектов по прокладке теплового луча и канализационного коллектора. Будет восстановлено дорожное покрытие на улицах Баррикад и Рабочего Штаба, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Продолжаем увеличивать темпы по ремонту городских дорог. Планируем опередить показатели прошлого года. Напомню, в 2024-м было приведено в нормативное состояние порядка 26 участков общей протяженностью 28 километров. Комплексное обновление улиц — одна из приоритетных задач. Иркутск растет и развивается, поэтому важно, чтобы для жителей и гостей он оставался безопасным и комфортным», — сообщил мэр Руслан Болотов.