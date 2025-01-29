Более 30 км дорог отремонтируют в Иркутске в 2025 году

По 11 объектам уже определены подрядные организации. Подготовка конкурсной документации еще по двум находится в высокой степени готовности. Кроме того, в этом году завершится реализация инфраструктурных проектов по прокладке теплового луча и канализационного коллектора. Будет восстановлено дорожное покрытие на улицах Баррикад и Рабочего Штаба, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.