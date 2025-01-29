Хабаровские перевозчики объяснили, почему повышают стоимость проезда

— Последний десяток лет пассажиропоток снижается, люди пересаживаются на личные автомобили, мы теряем водителей — их переманивают на большие зарплаты. Уходят дальнобойщиками, вахтовиками, сейчас запрет на работу мигрантов ударит по предприятию. С момента, как губернатор озвучил, что с 1 февраля они не смогут работать в общественном транспорте, к нам не обратился по вопросу трудоустройства ни один человек. Пока не представляем, сможем ли выпустить все маршруты. А чтобы удержать людей, мы вынуждены повышать заработную плату. Для этого повышаем стоимость проезда. Ну, раз уж транспорт общественный, то платить за него должна общественность, — рассуждает Новиков.