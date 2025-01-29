Хабаровские перевозчики объяснили, почему повышают стоимость проезда

Что заставляет перевозчиков Хабаровска повышать стоимость проезда, выясняли в Общественной палате города. На 11 маршрутах с 1 февраля поездка составит 57 рублей — рекордная цена для краевого центра.
Предыдущее повышение было совсем недавно — в декабре. Тогда стоимость выросла до 55 рублей. Естественно, эта новость возмутила пассажиров, поэтому перевозчики попытались объяснить свою позицию, чтобы население их поняло и простило. В Общественной палате города для этого собрали транспортников, депутатов и общественников.
— Мы пока не оценили, что дало повышение — в январе-феврале всегда низкий пассажиропоток, да и пассажиры психологически не сразу принимают рост стоимости. Часть из них какое-то время из экономии походит пешком, но потом они все равно к нам вернутся, — говорит руководитель компании-перевозчика «Пять звезд» Иван Новиков.
Объяснение перевозчики начали с перечислений, что подорожало из того, на чем держится транспортная отрасль: выросло в цене топливо, запчасти подскочили на 15 процентов, да и сами автобусы стали «золотыми». ПАЗ «Вектор», который покупают для работы на маршрутах, где нужны машины малого класса, стоит 8−8,5 миллионов рублей — почти в два раза больше, чем пару лет назад. Но и это лишь верхушка айсберга. Главная проблема, которую пытаются решить перевозчики за счет пассажирского кармана — кадровая.
— Последний десяток лет пассажиропоток снижается, люди пересаживаются на личные автомобили, мы теряем водителей — их переманивают на большие зарплаты. Уходят дальнобойщиками, вахтовиками, сейчас запрет на работу мигрантов ударит по предприятию. С момента, как губернатор озвучил, что с 1 февраля они не смогут работать в общественном транспорте, к нам не обратился по вопросу трудоустройства ни один человек. Пока не представляем, сможем ли выпустить все маршруты. А чтобы удержать людей, мы вынуждены повышать заработную плату. Для этого повышаем стоимость проезда. Ну, раз уж транспорт общественный, то платить за него должна общественность, — рассуждает Новиков.
Перевозчики снова напомнили, что вкладываются в обновление подвижного состава, а это тоже деньги немалые. И компенсировать вложения опять-таки должны помочь пассажиры. По их словам, сегодня себестоимость одной поездки выше 75 рублей, поэтому рост цены за транспортные перевозки неизбежен. По ФЗ-220 перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу, имеют право самостоятельно устанавливать тариф.
Вроде бы все логично, но вопросы остались. В частности, почему стоимость проезда наравне со старательными перевозчиками повышают и те, кто продолжает возить пассажиров на старых автобусах. Им-то что горожане должны компенсировать?
— Законность повышения должно подтвердить УФАС, мы подаем запрос, когда получаем уведомление об изменении стоимости проезда от перевозчиков. Они обязаны уведомить нас за две недели, — объясняет заместитель начальника управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Ольга Симакова.
По данным мэрии, в городе пока 22 процента маршрутов имеют стоимость проезда выше 55 рублей, и 47 процентов — по 50 рублей.
Для прекращения роста тарифов решили пересмотреть маршрутную сеть, чтобы убрать часть дублирующих автобусов, изучить возможность предоставления пассажирам возможности бесплатной пересадки и проездных билетов, чтобы горожане могли хоть немного сэкономить на проезде.