Из-за цен на картофель наказали павлодарских предпринимателей

Предприниматели, которые привлечены к ответственности, установили торговую надбавку выше — от 16,4% до 20%. К примеру, в одном магазине закупали картофель по 330 тенге, продавали по 390 тенге. В другом — закупали по 350 тенге, продавали по 420 за килограмм. Ещё один предприниматель закупал картофель по 340 тенге, продавал по 395 тенге за кило.