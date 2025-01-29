Инвестор вложит более 8 млрд рублей в строительство ГОКа в Хабаровском крае

Министр природных ресурсов Александр Леонтьев посетил золотоносные месторождения в районе им. Полины Осипенко, на которых две горнодобывающие компании реализуют свои инвестиционные проекты. «Полиметалл» ведет добычу золота и разработку месторождения Талгий, а «Удинск Золото» развернуло строительство горно-обогатительного комбината, куда планирует инвестировать в 2025 году 8,1 млрд рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новый ГОК строится недалеко от села Херпучи возле золотоносного месторождения Чульбаткан. За прошлый год инвесторы уже вложили в проект 2,9 млрд рублей. Строительство закончат в течение пяти лет.
Золоторудное месторождение Албазино, где работает «Полиметалл», расположено на левом берегу реки Амгунь в центральной части района им. Полины Осипенко, работы по добыче руды ведутся открытым и подземным способами. С начала эксплуатации предприятие произвело более 80 тонн золота.
— Золоторудное месторождение Талгий, которым также занимается «Полиметалл», позволит обеспечить ресурсной базой обогатительную фабрику на «Ресурсах Албазино» на годы вперед. Кроме того, дополнительно будет создано более 200 рабочих мест. Правительство края заинтересовано в благоприятном развитии данного инвестпроекта, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Всего на территории региона в настоящее время активно реализуются восемь крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли, общий объем инвестиций в которые составляет более 450 млрд рублей.