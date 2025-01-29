Инвестор вложит более 8 млрд рублей в строительство ГОКа в Хабаровском крае

Министр природных ресурсов Александр Леонтьев посетил золотоносные месторождения в районе им. Полины Осипенко, на которых две горнодобывающие компании реализуют свои инвестиционные проекты. «Полиметалл» ведет добычу золота и разработку месторождения Талгий, а «Удинск Золото» развернуло строительство горно-обогатительного комбината, куда планирует инвестировать в 2025 году 8,1 млрд рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».