Два омских дома со сроком расселения в 2030 году стали источником угрозы

Так, эксперты выявили потенциальную угрозу в состоянии двухэтажного дома 1956 года постройки по адресу Гоголя, 82. В январе 2024 года восьмиквартирный дом в микрорайоне Чередовый Ленинского административного округа признали аварийным, установив срок расселения до 31 декабря 2030 года.
Второй объект также представляет собой двухэтажку на 8 квартир. Однако стоит отметить, что дом по адресу 111 Стройплощадка, 3 в Кировском административном округе гораздо «моложе»: по данным Фонда развития территорий, он выстроен в 1979 году. Примечательно, что он также признан аварийным, только несколько раньше — в мае 2023 года. Однако в документации проставлена аналогичная конечная дата расселения жильцов — 31 декабря 2030 года.
Напомним, режим повышенной готовности предполагает в том числе непрерывный сбор и обработку информации для прогнозирования ЧС, «принятие оперативных мер по предотвращению» чрезвычайной ситуации, а также готовность к проведению эвакуационных мероприятий. Руководство по предупреждению ЧС возложено на главу департамента общественной безопасности Константина Книса.