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Два омских дома со сроком расселения в 2030 году стали источником угрозы

В минувший вторник, 28 января 2025 года, обнародованы два постановления городской администрации о введении режима повышенной готовности из-за состояния жилых домов. В каждом из случаев он введен с 17 часов пятницы, 24 января 2025 года, в связи с выявленными нарушениями целостности конструктивных элементов многоквартирного дома. Согласно документу, объекты несут в себе угрозу внезапного обрушения.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, эксперты выявили потенциальную угрозу в состоянии двухэтажного дома 1956 года постройки по адресу Гоголя, 82. В январе 2024 года восьмиквартирный дом в микрорайоне Чередовый Ленинского административного округа признали аварийным, установив срок расселения до 31 декабря 2030 года.

Второй объект также представляет собой двухэтажку на 8 квартир. Однако стоит отметить, что дом по адресу 111 Стройплощадка, 3 в Кировском административном округе гораздо «моложе»: по данным Фонда развития территорий, он выстроен в 1979 году. Примечательно, что он также признан аварийным, только несколько раньше — в мае 2023 года. Однако в документации проставлена аналогичная конечная дата расселения жильцов — 31 декабря 2030 года.

Напомним, режим повышенной готовности предполагает в том числе непрерывный сбор и обработку информации для прогнозирования ЧС, «принятие оперативных мер по предотвращению» чрезвычайной ситуации, а также готовность к проведению эвакуационных мероприятий. Руководство по предупреждению ЧС возложено на главу департамента общественной безопасности Константина Книса.

ЖКХ