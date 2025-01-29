Два омских дома со сроком расселения в 2030 году стали источником угрозы

Второй объект также представляет собой двухэтажку на 8 квартир. Однако стоит отметить, что дом по адресу 111 Стройплощадка, 3 в Кировском административном округе гораздо «моложе»: по данным Фонда развития территорий, он выстроен в 1979 году. Примечательно, что он также признан аварийным, только несколько раньше — в мае 2023 года. Однако в документации проставлена аналогичная конечная дата расселения жильцов — 31 декабря 2030 года.