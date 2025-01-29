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Челябинск попал в десятку городов с самым большим число зоомагазинов

Опубликована статистика по магазинам, торгующим товарами для домашних животных в российских городах-миллионниках.

Цифры опубликованы изданием «Коммерсант», они показывают ситуацию, которая была актуальна на 1 января 2025 года. Челябинск в списке мегаполисов по количеству зоомагазинов занимает 7 место. На начало года здесь насчитывалось 259 магазинов, которые торгуют товарами для домашних животных. По развитию зообизнеса Челябинск обгоняют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Красноярск. Миллионником с самым маленьким числом зоомагазинов оказалась Казань.

Отметим, что за последний год в Челябинске число зоомагазинов увеличилось на 4%.

экономика
торговля