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Магнитогорский парк «Притяжение» получил премию правительства

Правительство выделило миллион рублей магнитогорскому парку.

Источник: Комсомольская правда

Магнитогорский парк «Притяжение» стал одним из лауреатов премии, которую российское правительство вручило в области туризма по итогам 2024 года. Церемонию награждения проводил вице-премьер Дмитрий Чернышевский.

— Лауреатами премии стали авторы десяти успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства, — сообщили в пресс-службе правительства.

Всего на конкурс присылали заявки авторы 88 проектов. Денежный приз для каждого из победителей составил миллион рублей. Для сравнения, объем инвестиций в создание магнитогорского парка за пять лет превысил 15 млрд рублей.

«Притяжение» отметили как комплексную застройку, включающую в себя социальные, спортивные и культурные объекты, а также территорию, где проходят фестивали.

В список лауреатов попали также «Зеленый путь» курорта «Красная поляна», парк активного отдыха «Мальская долина» и исследовательский проект «Рейтинг событийного потенциала регионов России».

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