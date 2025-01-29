16-летний долгострой в Дзержинском районе Перми продали новому владельцу

Недостроенное здание с давней историей в Дзержинском районе города Перми сменило владельца, сообщает «Ъ-Прикамье».
Издание отмечает, что долгострой на Екатерининской, 175, пытались продать последние полтора года. Его приобрела строительная группа «Развитие» (сумма сделки не раскрывается). Как сообщили «Ъ-Прикамье» представители застройщика, компания намерена наконец достроить здание и организовать в нём «бизнес-центр класса А», поскольку анализ рынка недвижимости показал, что бизнес-центров такого уровня в Перми не хватает.
Строить комплекс зданий на Екатерининской, 175, ещё в 2008 году начало ООО «ПО “Пермпромжилстрой”», но в 2013 году было признано банкротом. Один из недостроенных объектов на участке в 2021 году приобрёл гендиректор строительной компании «Квартал», но скончался в 2022 году, не успев реконструировать объект в торгово-офисный центр. В июле 2023 года здание выставили на продажу.