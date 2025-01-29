211 домов Октябрьского района Новосибирска на сутки остались без тепла

Еще 94 дома остались без отопления в Кировском районе. На улицах Громова, Зорге и Сибиряков-Гвардейцев отключения будут действовать до 23:55. Там энергетики проводят замену компенсатора на трубопроводе. А вот в здания по улицам Немировича-Данченко и Новогодняя тепло вернут уже в 17:00, после окончания ремонта в ЦТП.