211 домов Октябрьского района Новосибирска на сутки остались без тепла

В Новосибирске 29 января отключили отопление в 305 домах. Информация появилась на сайте систем жизнеобеспечения.
Больше всего отключений зафиксировали в Октябрьском районе. Там в 211 объектах не будет тепла до 3:00 30 января. Причиной стали плановые ремонтные работы на теплосети по улице Кошурникова.
Еще 94 дома остались без отопления в Кировском районе. На улицах Громова, Зорге и Сибиряков-Гвардейцев отключения будут действовать до 23:55. Там энергетики проводят замену компенсатора на трубопроводе. А вот в здания по улицам Немировича-Данченко и Новогодняя тепло вернут уже в 17:00, после окончания ремонта в ЦТП.
В Новосибирске 29 января отключили отопление в 305 домах. Информация появилась на сайте систем жизнеобеспечения.
Больше всего отключений зафиксировали в Октябрьском районе. Там в 211 объектах не будет тепла до 3:00 30 января. Причиной стали плановые ремонтные работы на теплосети по улице Кошурникова.
Еще 94 дома остались без отопления в Кировском районе. На улицах Громова, Зорге и Сибиряков-Гвардейцев отключения будут действовать до 23:55. Там энергетики проводят замену компенсатора на трубопроводе. А вот в здания по улицам Немировича-Данченко и Новогодняя тепло вернут уже в 17:00, после окончания ремонта в ЦТП.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.