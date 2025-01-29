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211 домов Октябрьского района Новосибирска на сутки остались без тепла

Энергетики проводят плановые ремонтные работы.

Источник: AP 2024

В Новосибирске 29 января отключили отопление в 305 домах. Информация появилась на сайте систем жизнеобеспечения.

Больше всего отключений зафиксировали в Октябрьском районе. Там в 211 объектах не будет тепла до 3:00 30 января. Причиной стали плановые ремонтные работы на теплосети по улице Кошурникова.

Еще 94 дома остались без отопления в Кировском районе. На улицах Громова, Зорге и Сибиряков-Гвардейцев отключения будут действовать до 23:55. Там энергетики проводят замену компенсатора на трубопроводе. А вот в здания по улицам Немировича-Данченко и Новогодняя тепло вернут уже в 17:00, после окончания ремонта в ЦТП.

В Новосибирске 29 января отключили отопление в 305 домах. Информация появилась на сайте систем жизнеобеспечения.

Больше всего отключений зафиксировали в Октябрьском районе. Там в 211 объектах не будет тепла до 3:00 30 января. Причиной стали плановые ремонтные работы на теплосети по улице Кошурникова.

Еще 94 дома остались без отопления в Кировском районе. На улицах Громова, Зорге и Сибиряков-Гвардейцев отключения будут действовать до 23:55. Там энергетики проводят замену компенсатора на трубопроводе. А вот в здания по улицам Немировича-Данченко и Новогодняя тепло вернут уже в 17:00, после окончания ремонта в ЦТП.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.

ЖКХ