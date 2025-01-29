Пяти предприятиям Омска предстоит снизить выбросы в атмосферу

Таким образом, на сегодняшний день уже утверждены планы по снижению выбросов для 61 квотируемого объекта в городе. Участники эксперимента должны уменьшить свои выбросы не менее чем на 20% от уровня 2017 года. Все компании, которые не будут исполнять свои обязательства, могут столкнуться с административными санкциями. В связи с этим на федеральном уровне рассматриваются изменения в законодательстве, которые могут ввести более строгие штрафы для нарушителей.