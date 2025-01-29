Пяти предприятиям Омска предстоит снизить выбросы в атмосферу

В Омске продолжается работа в рамках федерального проекта «Чистый воздух», и на последнем заседании межведомственного совета было утверждено несколько планов по снижению выбросов для пяти предприятий города. Эти планы касаются активно квотируемых объектов, которые должны согласовать мероприятия по уменьшению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом сообщили в минприроды региона.
Среди предприятий, для которых согласованы новые планы, находятся АО «Фирма Кайрос», которое обязуется снизить выбросы на 28%, АО «Транснефть-Западная Сибирь» с планом на 21,4%, АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» — 20%, ООО «Стройсервис» — 41,8% и ООО «Омсктехуглерод», которому предстоит сократить выбросы на 23%.
Таким образом, на сегодняшний день уже утверждены планы по снижению выбросов для 61 квотируемого объекта в городе. Участники эксперимента должны уменьшить свои выбросы не менее чем на 20% от уровня 2017 года. Все компании, которые не будут исполнять свои обязательства, могут столкнуться с административными санкциями. В связи с этим на федеральном уровне рассматриваются изменения в законодательстве, которые могут ввести более строгие штрафы для нарушителей.