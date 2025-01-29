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Волгоградцев предупредили о росте пеней по долгам за ЖКУ

С 1 января текущего года они начисляются по ставке Центробанка.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 марта 2022 года № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022—2024 годах» ранее ставка для расчета пеней по долгам за ЖКУ была зафиксирована на уровне 9,5%, а после применялся дифференцированный подход к ее выбору.

Однако с 1 января текущего года она снова была приравнена к ставке Центробанка. Теперь при расчетах пеней на сумму задолженности по оплате за ЖКУ будет применяться действующая ключевая ставка Центрального Банка России, которая в настоящее время составляет 21%.

ЖКХ