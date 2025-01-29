Волгоградцев предупредили о росте пеней по долгам за ЖКУ

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 марта 2022 года № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022—2024 годах» ранее ставка для расчета пеней по долгам за ЖКУ была зафиксирована на уровне 9,5%, а после применялся дифференцированный подход к ее выбору.
Однако с 1 января текущего года она снова была приравнена к ставке Центробанка. Теперь при расчетах пеней на сумму задолженности по оплате за ЖКУ будет применяться действующая ключевая ставка Центрального Банка России, которая в настоящее время составляет 21%.