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В Новосибирске пересчитают счета за отопление

В СГК сообщили о снижение платы за отопление.

Источник: Сиб.фм

В СГК сообщили о снижении платы за отопление.

По информации пресс-службы Сибирской генерирующей компании, в марте 2025 года жители Новосибирска увидят снижение платы за отопление в квитанциях. Это связано с итоговой корректировкой за год, которая составила 201 млн рублей.

Однако в некоторых домах плата может возрасти. На итоговую сумму влияют не только продолжительность отопительного сезона, но и техническое состояние зданий и инженерных систем.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что в Новосибирске ожидается резкое наступление весны.

ЖКХ