Подрядчика оштрафовали за задержку ремонта школы в Омской области

В 2024 году между образовательным учреждением и компанией ООО «Ростпромстрой» был заключен контракт на сумму, превышающую 109 миллионов рублей, с планом завершить работы до ноября 2024 года. Однако подрядчик не выполнил условия контракта в установленные сроки.