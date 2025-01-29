Подрядчика оштрафовали за задержку ремонта школы в Омской области

В Омской области подрядчик, ответственный за капитальный ремонт Колосовской средней школы, оштрафован на сумму 3,9 миллиона рублей из-за несвоевременного выполнения своих обязательств. Прокуратура Колосовского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд.
В 2024 году между образовательным учреждением и компанией ООО «Ростпромстрой» был заключен контракт на сумму, превышающую 109 миллионов рублей, с планом завершить работы до ноября 2024 года. Однако подрядчик не выполнил условия контракта в установленные сроки.
В связи с этими факторами прокуратура внесла представление, а руководитель компании был привлечен к административной ответственности. На него наложен штраф за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Контроль за дальнейшим ходом ремонта школы остается на ответственности прокуратуры.