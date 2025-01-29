Курсы валют на 29 января, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть замедлили рост, трейдеры оценивают новости о приостановке поставок из Ливии, а также новые заявления президента США Дональда Трампа, сообщает Интерфакс-Казахстан. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 21:02 аст выросла на 0,13% от уровня закрытия предыдущих торгов, до 77,18 доллара за баррель. Контракты на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,11%, до 73,28 долларов за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии во вторник, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2,775,26 долларов за тройскую унцию, поднявшись на 0,33% на 17:30 аст.. Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,36%, достигнув отметки 30,52 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным coinmarketcap.com, на 17:40 аст bitcoin торговался по 102 613,4 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 3,03%, а ее капитализация составила 2,033 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 180,05 долларов, подорожав на 3,8%. Капитализация этой криптовалюты составила 382,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,5 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 29 января. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 28 января, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 28 января.
1 австралийский доллар 322,32 тенге.
1 азербайджанский манат 304,5 тенге.
10 армянский драм 13 тенге.
1 белорусский рубль 158,03 тенге.
1 бразильский реал 87,55 тенге.
10 венгерских форинтов 13,17 тенге.
1 гонконгский доллар 66,25 тенге.
1 грузинский лари 181,67 тенге.
1 датская крона 72,11 тенге.
1 дирхам ОАЭ 140,54 тенге.
1 доллар США 516,13 тенге.
1 евро 538,01 тенге.
1 индийская рупия 5,96 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 358,17 тенге.
1 китайский юань 71,18 тенге.
1 кувейтский динар 1674,17 тенге.
1 кыргызский сом 5,9 тенге.
1 малазийский ринггит 117,62 тенге.
1 мексиканский песо 28,04 тенге.
1 молдавский лей 45,75 тенге.
1 норвежская крона 45,75 тенге.
1 польский злотый 127,93 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 137,61 тенге.
1 российский рубль 5,29 тенге.
1 СДР 676,73 тенге.
1 сингапурский доллар 381,7 тенге.
1 таджикский сомони 47,35 тенге.
1 тайский бат 15,22 тенге.
1 турецкая лира 14,43 тенге.
100 узбекских сумов 3,98 тенге.
1 украинская гривна 12,27 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 641,81 тенге.
1 чешская крона 21,45 тенге.
1 шведская крона 46,9 тенге.
1 швейцарский франк 569,55 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,61 тенге.
100 южнокорейских вон 35,71 тенге.
1 японская иена 3,32 тенге.