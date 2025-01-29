Курсы валют на 29 января, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть замедлили рост, трейдеры оценивают новости о приостановке поставок из Ливии, а также новые заявления президента США Дональда Трампа, сообщает Интерфакс-Казахстан. Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 21:02 аст выросла на 0,13% от уровня закрытия предыдущих торгов, до 77,18 доллара за баррель. Контракты на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,11%, до 73,28 долларов за баррель.