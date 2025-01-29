Запрет на вывоз бензина и дизтоплива ввели в Казахстане

Согласно документу, в Казахстане вводится шестимесячный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запрещено вывозить автомобильным транспортом бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства, на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года.