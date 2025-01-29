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Запрет на вывоз бензина и дизтоплива ввели в Казахстане

Министерство энергетики, Министерство финансов, Министерство внутренних дел и Комитет национальной безопасности внесли изменения в совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно документу, в Казахстане вводится шестимесячный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Запрещено вывозить автомобильным транспортом бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства, на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года.

Исключение составляют смазочные масла, а также топливо, перевозимое в бензобаках транспортных средств, предусмотренных заводом-изготовителем. Также разрешен вывоз авиационного топлива в целях научных исследований, квалификационных и лабораторных испытаний при согласовании с уполномоченными органами.

Запрет направлен на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов и предотвращение возможного дефицита топлива в стране, сообщили в Минэнерго.

Приказ введен в действие с 29 января 2025 года.

экономика
топливо