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Да будет свет: как Узбекистан намерен развивать электроэнергетику

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. К 2035 году Узбекистану потребуется в 1,7 раз больше электроэнергии, чем расходуется сейчас. Такие прогнозы озвучили на совещании с участием Шавката Мирзиёева по мерам развития электроэнергетики на период 2025—2035 годов.

Источник: АО "Региональные электрические сети"

Было отмечено, что за последние 8 лет в стране на 38% до 81,5 млрд кВт·ч увеличилось производство электроэнергии. При этом уже к 2030 понадобится 117 млрд ккВт·ч, а в 2035 году — 135 млрд кВт·ч.

Министр энергетики Узбекистана представил главе государства долгосрочную программу по развитию данной отрасли.

В планы вошло:

  • создание добавленной стоимости в промышленности на $45 млрд и увеличение объема услуг в 3 раза;
  • запуск крупных дата-центров;
  • увеличение объема «зеленой» энергии в общей генерации до более чем 50%;
  • запуск 3-х тысяч микроГЭС общей мощностью 164 МВт, а также малые солнечные и ветровые станции на 750 МВт.

Ранее Шавкат Мирзиёев отметил, что стране пора перейти к модели ресурсосберегающей экономики. Для этого планируют сэкономить 10−15% энергии в каждой отрасли и снизить потери электричества к 2030 году с нынешних 14% до 8−9%.

Также для развития электроэнергетической отрасли в Узбекистане построят электростанции и мощности по хранению энергии, а для их подключения к системе появятся 7 тысяч километров магистральных сетей и цифровое управление.

Чтобы реализовать данные проекты, в Национальные электрические сети Узбекистана необходимо привлечь инвестиции в размере $4 млрд.

экономика
энергетика