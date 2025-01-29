Да будет свет: как Узбекистан намерен развивать электроэнергетику

Было отмечено, что за последние 8 лет в стране на 38% до 81,5 млрд кВт·ч увеличилось производство электроэнергии. При этом уже к 2030 понадобится 117 млрд ккВт·ч, а в 2035 году — 135 млрд кВт·ч.