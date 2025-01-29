В Казахстане внедрили реестр специалистов по социальным услугам

С 1 января 2025 года в Казахстане начал работу Реестр специалистов, оказывающих специальные социальные услуги (ССУ). Новая система представляет собой электронный список специалистов, зарегистрированных на Портале социальных услуг, и содержит полную информацию о каждом работнике: личные данные, образование, квалификацию, результаты аттестации и опыт работы.
Цель Реестра — обеспечить удобный доступ к информации о социальных работниках и повысить качество предоставляемых услуг. Теперь государственные организации и негосударственные структуры смогут эффективнее формировать кадровый состав и контролировать уровень подготовки специалистов.
По данным на конец 2024 года в Казахстане услуги ССУ предоставляют 502 государственные организации и 122 НПО, что в общей сложности охватывает 1023 объекта. В их число входят центры оказания социальных услуг, дневные и реабилитационные центры, кризисные учреждения и отделения помощи на дому.
Социальные работники предоставляют восемь видов услуг, включая социально-бытовые, психологические, педагогические, правовые, экономические, культурные, трудовые и медицинские. Назначение конкретных услуг зависит от индивидуальной программы реабилитации, состояния здоровья и условий проживания получателя.
Внедрение Реестра позволит государству контролировать уровень подготовки специалистов и обеспечивать гражданам доступ к качественным социальным услугам.