В Казахстане внедрили реестр специалистов по социальным услугам

По данным на конец 2024 года в Казахстане услуги ССУ предоставляют 502 государственные организации и 122 НПО, что в общей сложности охватывает 1023 объекта. В их число входят центры оказания социальных услуг, дневные и реабилитационные центры, кризисные учреждения и отделения помощи на дому.