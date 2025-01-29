Малый бизнес Хабаровского края активно «выходит из тени»

На начало 2025 года в Хабаровском крае зарегистрировано почти 90 тысяч самозанятых граждан, что в 2,1 раза больше, чем на начало 2024 года. Более 80% самозанятых имеют статус физического лица, и ежемесячно в качестве самозанятых регистрируются более 1,5 тысяч местных жителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное управление Федеральной налоговой службы.