Малый бизнес Хабаровского края активно «выходит из тени»

На начало 2025 года в Хабаровском крае зарегистрировано почти 90 тысяч самозанятых граждан, что в 2,1 раза больше, чем на начало 2024 года. Более 80% самозанятых имеют статус физического лица, и ежемесячно в качестве самозанятых регистрируются более 1,5 тысяч местных жителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное управление Федеральной налоговой службы.
В 2024 году от деятельности самозанятых в бюджет поступило 343 миллиона рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с 2023 годом. Наиболее популярными видами деятельности самозанятых в 2024 году стали услуги по перевозке пассажиров и грузов, парикмахерские и косметические услуги, репетиторство и услуги программирования, услуги ногтевого сервиса.
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством плательщики налога на профессиональный доход (НПД) не вправе привлекать наемных работников по трудовым договорам, а также дополнительно применять другой налоговый режим.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого очень просто через мобильное приложение «Мой налог», в электронном «Личном кабинете для плательщиков НПД» на сайте ФНС России или через электронные площадки отдельных банков. В Хабаровском крае через мобильное приложение «Мой налог» зарегистрировано 80% от общего числа плательщиков НПД.
Более подробная информация о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, размещена на официальном сайте ФНС России во вкладке npd.nalog.gov.ru/.