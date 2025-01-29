«Беларусбанк» сообщил о повышении ставок по вкладам в белорусских рублях. Подробности рассказали в пресс-службе банка.
Сообщается, что банк 28 января, во вторник, повысил ставки по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях. В «Беларусбанке» уточнили, что имеются варианты вкладов с доходностью 14,5% годовых.
Также банк предлагает безотзывный вклад «Правильный выбор» сроком от 45 дней до 60 месяцев. Минимальный депозит составляет 100 рублей. Сказано, что вклад можно пополнять. Отмечается, что выплаты процентов по нему будут осуществляться в конце срока хранения.
Кроме того, «Беларусбанк» предлагает вклад «Успешный безотзывный». По нему процентная ставка будет 14,1% годовых, однако первоначальный взнос указан от 150 000 рублей. Указанный вклад размещается на 13 месяцев, в течение срока его пополнять нельзя. Выплата процентов будет осуществляться по истечению срока действия. Подробную информацию о вкладах можно узнать здесь.
Ранее Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля 2025 года.
Тем временем бюджет прожиточного минимума вырастет до 447,64 рубля с 1 февраля в Беларуси.
Кроме того, Минтруда назвало величину доплат к пенсиям, пособий на детей и другие выплаты, которые вырастут в Беларуси с 1 февраля после повышения бюджета прожиточного минимума.