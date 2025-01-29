«Беларусбанк» сообщил о повышении ставок по вкладам в белорусских рублях

Кроме того, «Беларусбанк» предлагает вклад «Успешный безотзывный». По нему процентная ставка будет 14,1% годовых, однако первоначальный взнос указан от 150 000 рублей. Указанный вклад размещается на 13 месяцев, в течение срока его пополнять нельзя. Выплата процентов будет осуществляться по истечению срока действия. Подробную информацию о вкладах можно узнать здесь.