Более 100 тысяч свердловчан начали год с поиска работы

Начать 2025 год с поиска работы решили более 102 тыс. жителей Свердловской области. Средняя зарплата, которую хотели бы получать жители региона, составляет 70,2 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru, аналитики которого проанализировали резюме, открытые или обновленные в январе.
Лидерами по стремлению сменить работу в начале года стали менеджеры по продажам — на них приходится 3% январских новых или обновленных резюме. На втором месте оказались администраторы (2,5%), на третьем — водители (2,4%). Также в первую десятку специалистов, разместивших резюме, вошли руководители проектов, бухгалтеры, программисты, упаковщики, комплектовщики, секретари, помощники руководителя, ассистенты, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры.
Мужчин среди тех, кто решил начать год с поиска новой работы, чуть меньше, чем женщин — 49% против 51%. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались соискатели 35−44 лет (24% резюме) и 25−34 лет (23%). Все остальные возрастные категории заметно отстают: по 14% резюме приходится на 18−24-летних и на 45−54-летних соискателей, 4% — на соискателей от 55 лет, 1% — на соискателей до 18 лет.