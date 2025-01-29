Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 тысяч свердловчан начали год с поиска работы

Сменить работу в наступившем году решили более 100 тыс. жителей Свердловской области.

Начать 2025 год с поиска работы решили более 102 тыс. жителей Свердловской области. Средняя зарплата, которую хотели бы получать жители региона, составляет 70,2 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru, аналитики которого проанализировали резюме, открытые или обновленные в январе.

Лидерами по стремлению сменить работу в начале года стали менеджеры по продажам — на них приходится 3% январских новых или обновленных резюме. На втором месте оказались администраторы (2,5%), на третьем — водители (2,4%). Также в первую десятку специалистов, разместивших резюме, вошли руководители проектов, бухгалтеры, программисты, упаковщики, комплектовщики, секретари, помощники руководителя, ассистенты, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры.

Мужчин среди тех, кто решил начать год с поиска новой работы, чуть меньше, чем женщин — 49% против 51%. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались соискатели 35−44 лет (24% резюме) и 25−34 лет (23%). Все остальные возрастные категории заметно отстают: по 14% резюме приходится на 18−24-летних и на 45−54-летних соискателей, 4% — на соискателей от 55 лет, 1% — на соискателей до 18 лет.

занятость