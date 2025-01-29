Более 100 тысяч свердловчан начали год с поиска работы

Мужчин среди тех, кто решил начать год с поиска новой работы, чуть меньше, чем женщин — 49% против 51%. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались соискатели 35−44 лет (24% резюме) и 25−34 лет (23%). Все остальные возрастные категории заметно отстают: по 14% резюме приходится на 18−24-летних и на 45−54-летних соискателей, 4% — на соискателей от 55 лет, 1% — на соискателей до 18 лет.