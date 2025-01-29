Почти неделю жители многоквартирного дома в Хабаровске остаются без света

«Мы живём в аварийном кирпичном доме. Здание абсолютно без инженерных систем: мы выживаем за счёт электричества. Когда-то здесь были печки, сейчас они не функционируют. В доме 16 квартир, 6 из них нежилые. В квартире 7 градусов тепла. Перебои со светом были всегда: на два часа отключат, на час включат. Мы хотя бы успевали нагреть квартиру и приготовить поесть. Сейчас света нет уже с четверга. Дом не газифицирован, у нас всё работает от электричества. Мы просто замерзаем, кучу денег потратили на кафе и съем жилья. Понятно, что дом аварийный, но что нас теперь на произвол судьбы бросать? В этом году два наших дома не попали под расселение, хотя мы ждем этого уже 10 лет. Лично моя семья не просит расселения, мы готовы пожить здесь еще какое-то время. Просто дайте хотя бы свет», — поделилась Юлия.
Женщина рассказала, что в ноябре прошлого года дом перешел в ведение управляющей компании «УО МКД». По словам Юлии, в ответ на обращения жильцов представители УК грубят и грозятся ограничить подачу электроэнергии.
«В ноябре наш дом взяла новая управляющая компания. Они сказали нам, что мы слишком много потребляем электроэнергии. Бросают трубки, разговаривают с нами на матах, повесили объявление, в котором сообщили, что энергоснабжающая организация отключит наш дом от электричества, если мы будем слишком много его потреблять. Хотя в Новый год, когда у всех работали электроприборы, перебоев не было», — добавила Юлия.
Чтобы получить разъяснения, корреспонденты портала «Губерния» обратились в МУП ГХ «УО МКД». Диспетчер подтвердил слова Юлии.
«Вам необходимо обращаться в “Оборонэнерго”, это не наша проблема. С нашей стороны в доме всё хорошо. Организация сообщает, что жильцы потребляют слишком много электроэнергии, идет большая нагрузка. Жильцы также об этом знают, директор управляющей компании с ними разговаривал, они бросают трубку», — объяснили в управляющей компании.
В Дальневосточном филиале АО «Оборонэнерго» отметили, что о ситуации им известно. Обращение от жильцов принято в работу, однако когда дадут свет, неизвестно.
Пока профильные организации выясняют, кто ответственен за решение проблемы, жильцы многоквартирного дома замерзают в своих квартирах без возможности приготовить пищу. За ситуацией продолжают следить корреспонденты портала «Губерния».