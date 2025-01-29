Почти неделю жители многоквартирного дома в Хабаровске остаются без света

«Мы живём в аварийном кирпичном доме. Здание абсолютно без инженерных систем: мы выживаем за счёт электричества. Когда-то здесь были печки, сейчас они не функционируют. В доме 16 квартир, 6 из них нежилые. В квартире 7 градусов тепла. Перебои со светом были всегда: на два часа отключат, на час включат. Мы хотя бы успевали нагреть квартиру и приготовить поесть. Сейчас света нет уже с четверга. Дом не газифицирован, у нас всё работает от электричества. Мы просто замерзаем, кучу денег потратили на кафе и съем жилья. Понятно, что дом аварийный, но что нас теперь на произвол судьбы бросать? В этом году два наших дома не попали под расселение, хотя мы ждем этого уже 10 лет. Лично моя семья не просит расселения, мы готовы пожить здесь еще какое-то время. Просто дайте хотя бы свет», — поделилась Юлия.