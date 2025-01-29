В Краснодаре стартует строительство подземного перехода на Дзержинского

В связи с этим с 6 часов утра 29 января на ул. им. Дзержинского от ул. им. Грибоедова до ул. им. Нахимова будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать на период реализации первого этапа строительства подземки на пересечении улиц им. Дзержинского и им. Лазарева.