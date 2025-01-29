В Краснодаре стартует строительство подземного перехода на Дзержинского

В связи с этим с 6 часов утра 29 января на ул. им. Дзержинского от ул. им. Грибоедова до ул. им. Нахимова будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать на период реализации первого этапа строительства подземки на пересечении улиц им. Дзержинского и им. Лазарева.
Частично ограничено движение будет по направлению к центру города. Количество полос в каждом направлении не изменится. На месте установят знаки и информационные таблички.
Мы писали, в Краснодаре на улице Дзержинского построят подземный пешеходный переход. Переход будет строиться на месте остановки «Нахимова». Стройку разделят на несколько этапов. Работы будут проводиться поочередно на двух сторонах улицы. Специалисты построят более 78 метров перехода с лестницами, а также наладят инженерные коммуникации.