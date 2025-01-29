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В Екатеринбурге автобусы № 47 и № 60 остались без перевозчика

Пять районов Екатеринбурга рискуют остаться без автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге автобусы № 47 и № 60 остались без перевозчика. Они обслуживают пять районов города: Чкаловский, Ленинский, Верх-Исетский, Кировский, Октябрьский.

Автобусный перевозчик ПАТП «Город» выиграл тендер и должен был в ближайшие шесть месяцев обслуживать вышеуказанные маршруты. Однако он не успел заключить договор с администрацией. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Торги были завершены 15 января. Начальная цена контракта превышала 163 миллиона рублей. Компания впервые приняла участие в торгах самостоятельно. Ранее же перевозчик обслуживал маршруты в составе ЕМУП «Гортранс».

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии города. Там сообщили, что маршруты без обслуживания не останутся.

— Обслуживание этих маршрутов пойдет по старому контракту, проблем вообще никаких нет, — рассказали в администрации Екатеринбурга.