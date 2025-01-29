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«Самрук-Казына» и Polynome Group намерены развивать ИИ в Казахстане

АСТАНА, 29 янв. — Sputnik. Практические шаги по внедрению продуктов Искусственного Интеллекта в ключевые отрасли экономики Казахстана обсудили предправления фонда «Самрук Казына» Нурлан Жакупов и «отец-основатель» технологической компании и венчурного фонда Polynome Group Александр Ханин.

Источник: Пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

скупо сообщила пресс-служба «Самрук-Казына»

Группа компаний Polynome Group специализируется на разработке фундаментальных моделей и прикладных продуктов в области искусственного интеллекта (ИИ).

В первом квартале 2025 года Polynome Group объявила о запуске фонда в размере 100 миллионов долларов для стартапов в области технологий, приложений искусственного интеллекта и робототехники. Помимо этого, венчурный фонд Polynome Group предлагает стратегические консультации, услуги по инвестиционному исследованию.

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