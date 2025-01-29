«Самрук-Казына» и Polynome Group намерены развивать ИИ в Казахстане

В первом квартале 2025 года Polynome Group объявила о запуске фонда в размере 100 миллионов долларов для стартапов в области технологий, приложений искусственного интеллекта и робототехники. Помимо этого, венчурный фонд Polynome Group предлагает стратегические консультации, услуги по инвестиционному исследованию.