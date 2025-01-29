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В отношении Атырауского НПЗ начато расследование

Атырау. 29 января. КазТАГ — Начато расследование в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ). Основанием послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства на рынке переработки нефти, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«Департаментом агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начато расследование в отношении ТОО “Атырауский нефтеперерабатывающий завод” (АНПЗ), основанием для которого послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке переработки нефти», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в ходе анализа выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в установлении и поддержании монопольно высоких цен на переработку нефти. В период с 2021 по 2023 год средняя цена выросла на 31%.

«Следует отметить, что факт установления монопольно высокой цены выявляется в процессе расследования возможных нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции», — заключили в АЗРК.

экономика
энергетика