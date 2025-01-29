Девелопер ПМД завершил строительство дома у Сада соловьев

ПМД несколько лет владела участком по ул. Уинской, 2, площадью 3,7 тыс. кв. м, возле Сада соловьев. Ранее городские власти отказывались устанавливать здесь зону жилой застройки из-за близости рекреационной территории — Сада соловьев. У мэрии имелись вопросы к проекту из-за нехватки мест в детских садах в этой локации. Также свои претензии к планам освоения территории высказывали защитники природы. Однако в результате работы над проектом компания заключила с пермскими властями соглашение о развитии Сада соловьев в Перми. Согласно ему девелопер обязался благоустроить прилежащую к природной территории зону.