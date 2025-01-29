Еврокомиссия одобрила введение пошлин на сельхозпродукцию из Беларуси. Это следует из заявления Европейской комиссии, передает РИА Новости.
В сообщении сказано, что ЕК одобрила предложение, связанное с введение пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из Беларуси и России, а также на некоторых азотные удобрения. Отмечается, что указанные ограничения не коснутся перевозки перечисленных товаров в третьи страны. Предложение о введении пошлин рассмотрят в Европарламенте и Евросовете.
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