Еврокомиссия одобрила введение пошлин на сельхозпродукцию из Беларуси

В сообщении сказано, что ЕК одобрила предложение, связанное с введение пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из Беларуси и России, а также на некоторых азотные удобрения. Отмечается, что указанные ограничения не коснутся перевозки перечисленных товаров в третьи страны. Предложение о введении пошлин рассмотрят в Европарламенте и Евросовете.