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Еврокомиссия одобрила введение пошлин на сельхозпродукцию из Беларуси

Еврокомиссия одобрила предложение о введении пошлин на сельхозпродукцию и азотные удобрения из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия одобрила введение пошлин на сельхозпродукцию из Беларуси. Это следует из заявления Европейской комиссии, передает РИА Новости.

В сообщении сказано, что ЕК одобрила предложение, связанное с введение пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из Беларуси и России, а также на некоторых азотные удобрения. Отмечается, что указанные ограничения не коснутся перевозки перечисленных товаров в третьи страны. Предложение о введении пошлин рассмотрят в Европарламенте и Евросовете.

Ранее глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на поведение Польши, Литвы и Латвии: «Ведут себя как вконец проигравшие игроки».

Тем временем Совмин обновил ставки утилизационного сбора в Беларуси.

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