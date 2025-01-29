В Ейске продлят Приморскую набережную

Согласно информации от Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, продление набережной будет осуществлено в сторону центральной части города и соединит его с Военным городком. Губернатор региона Вениамин Кондратьев подчеркивает, что набережные на побережье традиционно служат местом отдыха и притяжения для туристов. Поэтому важно, чтобы Ейск также смог предложить современное и комфортное пространство для прогулок.
Существующий участок набережной, который был обновлён в 2013 году, уже стал любимым местом отдыха горожан и гостей. Тогда была расширена территория, уложена разноцветная плитка, установлены скамейки и высажены зеленые насаждения. Чугунные фонари и кованое ограждение добавили набережной особый шарм. Теперь же, с продлением набережной, планируется создать единый стиль оформления, который гармонично впишется в уже существующий ландшафт.
Вторую часть набережной, которая будет простираться от улицы Ростовской до улицы Полевой, ожидает множество нововведений. В рамках благоустройства здесь появится смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на Азовское море. Для семей с детьми будут установлены игровые площадки, а для активных людей — спортивное оборудование.
Зеленые зоны станут важной частью нового проекта. Они не только украсят набережную, но и создадут комфортные условия для прогулок и отдыха. Вдоль набережной планируется разместить современные арт-объекты, которые станут не только украшением, но и местом для фотосессий. Уличная мебель, удобные лавочки и беседки позволят горожанам и туристам наслаждаться атмосферой этого прекрасного уголка.