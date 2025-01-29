В Ейске продлят Приморскую набережную

Существующий участок набережной, который был обновлён в 2013 году, уже стал любимым местом отдыха горожан и гостей. Тогда была расширена территория, уложена разноцветная плитка, установлены скамейки и высажены зеленые насаждения. Чугунные фонари и кованое ограждение добавили набережной особый шарм. Теперь же, с продлением набережной, планируется создать единый стиль оформления, который гармонично впишется в уже существующий ландшафт.