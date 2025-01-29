Жители Новосибирска могут лишиться своей недвижимости из-за новых поправок в закон

Правда, никакой угрозы для добросовестных собственников возникнуть не должно. Дело в том, что теперь, согласно поправкам в Жилищный кодекс, недвижимость могут просто конфисковать. Но коснется это только тех случаев, если объект используется не по его основной цели или же нарушает права других граждан. Кроме того, та же норма будет применяться, если он находится в бесхозном состоянии. Пока о случаях изъятия таких квартир или машино-мест в Новосибирске не известно.