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Жители Новосибирска могут лишиться своей недвижимости из-за новых поправок в закон

Соответствующая норма законодательства уже начала работать.

Источник: Reuters

Новосибирцы рискуют лишиться своего имущества. Связано это с новыми нормами законодательства, которые уже вступили в силу.

Правда, никакой угрозы для добросовестных собственников возникнуть не должно. Дело в том, что теперь, согласно поправкам в Жилищный кодекс, недвижимость могут просто конфисковать. Но коснется это только тех случаев, если объект используется не по его основной цели или же нарушает права других граждан. Кроме того, та же норма будет применяться, если он находится в бесхозном состоянии. Пока о случаях изъятия таких квартир или машино-мест в Новосибирске не известно.

«Думаю, что в реальности сделать это будет непросто. Все-таки любая недвижимость в Новосибирске и его окрестностях стоит немало денег, поэтому подобные дела явно будут долго рассматриваться в суде, вряд ли валделы согласятся почти добровольно расстаться с собственностью, стоящей миллионы. Если, конечно, речь не идет об асоциальных алиментах, но даже в их случае возможное изъятие не пройдет гладко и без споров», — считает новосибирский юрист Денис Демидов.

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