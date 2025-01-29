Беспилотник «Медоед» создали в Нижнем Новгороде

Несколько нижегородских компаний, занимающихся производством современных беспилотных воздушных судов, создали дрон «Медоед». Как сообщает Telegram-канал «Технологии Победы», первый образец отправился на передовую.
Беспилотник модет использоваться как разведчик, бомбер, истребитель и камикадзе. На передовой он пока выполняет транспортные задачи и проходит испытания в боевых условиях.
Сейчас идет работа над вторым экземпляром, будут усовершенствованы его характеристики и надежность. При этом «Медоед» в несколько раз доступнее по цене, чем китайские дроны.