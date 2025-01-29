Минздрав заявил об увеличении надбавок к зарплатам врачей в Беларуси. Это следует из постановления Министерства здравоохранения № 9 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 г. № 52» от 24 января 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что в рамках планомерного повышения размеров заработной платы медработников постановлением предусматривается с 1 января 2025 года увеличение надбавки за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам на 45% оклада.
Так, надбавка за работу врачам-специалистам отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации была установлена до 300% оклада, а врачам-специалистам приемного отделения — 235% оклада.
Сообщается, что надбавка врачам-специалистам выездных бригад составит 235% оклада, а врачам общей практики, врачам-терапевтам участковым и врачам-педиатрам участковым — 235% оклада. Кроме того, врачам-специалистам отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом), с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличами конечностей и нарушением функций тазовых органов надбавка составит 235% оклада.
В Минздраве добавили, что надбавка врачам-специалистам, за исключением всех перечисленных будет 185% оклада.