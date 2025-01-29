Минздрав заявил об увеличении надбавок к зарплатам врачей в Беларуси. Это следует из постановления Министерства здравоохранения № 9 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 г. № 52» от 24 января 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.